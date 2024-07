La protesta del Pd a palazzo Marino contro l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi

Un flash mob per esprimere le proprie idee e ribadire la propria posizione (contraria, ça va sans dire) sull’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi. È la protesta organizzata dal gruppo consiliare del Pd a palazzo Marino nel pomeriggio di lunedì 15 luglio.

Alla manifestazione, organizzata all’interno del cortile del municipio, hanno partecipato altri gruppi di maggioranza consiliare. "Modi, tempi e totale assenza di rispetto istituzionale fanno di questa decisione divisiva, che assomiglia più a un blitz, l'ennesimo tentativo del centrodestra al Governo di spaccare il Paese in tifoserie contrapposte - ha detto Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd in Comune -. Ci sono tantissimi altri nomi validi per Malpensa, oggi ne abbiamo voluto suggerire alcuni".

Successivamente, durante il consiglio comunale, si è riparlato dell'argomento. Alessandro De Chirico, di Forza Italia, ha lanciato la proposta che a Berlusconi sia intitolata la futura Biblioteca europea di viale Molise. Più articolato l'intervento di Gianmaria Radice, dei Riformisti, che non ha partecipato al flash mob affermando che la sinistra "solo ora si accorge che Malpensa non era ancora stata intitolata a nessuno". Poi ha sottolineato che Berlusconi è il nome più divisivo che si potesse trovare, e ha commentato che si sarebbe potuto intitolare Malpensa a una donna: sarebbe stato il primo aeroporto italiano.