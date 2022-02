Sicurezza a Milano, la lega protesta e porta una sveglia a Sala

Una sveglia gialla e dei cartelli con due parole: "Sala sveglia". È la protesta della Lega sul tema sicurezza andata in scena a Palazzo Marino durante il consiglio comunale di martedì 22 febbraio.

Tutto è iniziato prima che Sala entrasse in aula quando la leghista Silvia Sardone ha tuonato: "Siamo al punto di non ritorno. Milano è fuori controllo. Oltre all’incapacità di gestire la sicurezza a Milano, l’amministrazione di sinistra aggiunge la spocchia nel non ammettere il proprio fallimento". Successivamente, quando il primo cittadino si è seduto al suo banco, il capogruppo del carroccio, Alessandro Verri, ha preso parola denunciando la situazione della sicurezza a Milano, ricordando gli "eventi dell'ultimo fine settimana".

"Sala sveglia!", ha detto Verri, mostrando una vera 'sveglia' simbolicamente, mentre gli altri consiglieri (da Silvia Sardone a Mariarosa Racca fino a Samuele Piscina e aPietro Marrapodi) hanno mostrato i cartelli. Infine il capogruppo della Lega si è alzato e ha portato l'orologio sul banco del sindaco che l'ha gettata a terra.

Una protesta "annunciata". Domenica sera - dopo che le strade della movida erano tornate a tingersi di sangue - il leader della Lega Matteo Salvini aveva chiesto "un dibattito in Parlamento sull’emergenza sicurezza a Milano". "Ministro e sindaco, tante chiacchiere ma risultati zero", aveva detto Salvini rivolgendosi al ministro dell'interno Luciana Lamorgese e a Sala.

Il tema della sicurezza a Milano

A Milano la sicurezza è un tema caldo: i riflettori si sono accesi prepotentemente dopo i fatti di Piazza Duomo a Capodanno dove 11 ragazze hanno subito violenza da un branco di ragazzi. Nel corso del mese di gennaio si è verificata una sparatoria tra due gruppi rapper "rivali". Un'altra sparatoria era avvenuta in viale coni Zugna il 16 gennaio dove un gruppo di ragazzi ha aggredito un ghisa che per allontanarli ha sparato in aria.

Nella notte tra sabato e domenica 20 febbraio, invece, 7 ragazzi sono rimasti feriti tra le 2.45 e le 5.30 tra le vie dei locali, a due passi dalla stazione di Porta Garibaldi e dai grattacieli di Porta Nuova.