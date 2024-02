Proteste dei trattori, gli agricoltori vanno al Pirellone

Prosegue la protesta dei trattori e in attesa di arrivare a Sanremo (e poi a Roma) una delegazione sarà ricevuta al Pirellone nella mattinata di mercoledì 7 febbraio. Gli agricoltori parteciperanno alla commissione “Agricoltura, montagna e foreste” del consiglio regionale della Lombardia presieduta da Floriano Massardi (Lega).

La protesta delle aziende agricole lombarde va di pari passo a quella nazionale in cui si chiede una revisione proprio delle politiche agricole comunitarie. Gli agricoltori chiedono, accanto alla riforma della Pac, una maggiore tutela del Made in Italy. Il dietrofront dell’Europa sui pesticidi per il momento non ha fermato la protesta.

La protesta potrebbe arrivare anche a Sanremo. Dopo una frenata della Rai, Amadeus ha rinnovato l’invito agli agricoltori. "Ho aperto le porte, e non torno indietro" ha detto il direttore artistico del Festival assicurando: "Se ci sarà qualcuno che avrà piacere di esserci, lo accolgo, non c'è nessun cambio di idea rispetto a ieri da parte mia". "Ci sono già stati dei contatti - ha detto l'allevatrice Alessandra Oldoni esponente di Riscatto Agricolo -. A Sanremo andremo con 20 trattori e sul palco salirà una nostra delegazione, di tre o quattro persone".