Proteste contro il regime davanti al consolato iraniano di Milano

"Sono qui con le ragazze e le donne dell'Iran e con chi si batte per la libertà: la politica del regime è totalmente inaccettabile e vogliamo, come giustamente la comunità iraniana ci chiede, inasprire le relazioni diplomatiche e commerciali. Non bastano le parole e le condanne, ci vogliono gesti politici molto duri per dire al regime che noi non accettiamo le scelte che stanno facendo e le riteniamo totalmente incompatibili con i valori e principi dell'Italia e dell'Europa". Lo ha detto il candidato presidente della Regione per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino che nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio ha partecipato a una manifestazione di donne iraniane che protestavano in via Monte Rosa, nei pressi del consolato della repubblica islamica, contro la repressione di Teheran.

Al termine del presidio Majorino e le manifestanti hanno raggiunto la sede del consolato e hanno affisso sui muri dello stabile manifesti con la scritta 'Vita, donna, libertà'. "In questa questa occasione molto semplice rinnovo l'appello agli altri due candidati alla presidenza di Regione Lombardia per fare assieme qualcosa. - ha aggiunto Majorino -. Sono rimasto molto rammaricato per il fatto che alla mia proposta non ci sia stata ancora un'adesione convinta da parte degli altri candidati e la rinnovo però perché credo che noi non dobbiamo su questo dividerci ma anzi il mondo politico e la società italiana deve essere unita".

Oltre a Majorino era presente la consigliere comunale del Pd Diana De Marchi, presidente commissione pari opportunità e diritti civili di palazzo Marino e candidata alle prossime regionali.