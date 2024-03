Quadrilatero chiuso alle auto, Sala contro 45' bonus per parcheggiare

Continua il tira e molla sulla chiusura alle auto del Quadrilatero della moda. Nelle scorse ore era trapelato che il comune di Milano stesse ipotizzando un accesso “bonus” di 45 minuti per le auto che cercano parcheggio all’interno delle vie del lusso. L’ipotesi, tuttavia, è stata rispedita al mittente, anche se l’idea di fondo resta.

“Credo che sia un'ipotesi di studio ma a me 45 minuti non convince”, ha detto il sindaco Sala parlando con i giornalisti a margine del convegno scientifico "RespiraMi: Recent Advances on Air Pollution and Health", nella sessione "Milan and London: a tale of two cities fighting air pollution”.

"Non immagino neanche di poter permettere a uno che passa per il Quadrilatero con la Lamborghini di fare 45 minuti in giro - ha detto il sindaco di Milano -. Per parcheggiare serve molto di meno. L’ipotesi di studio va bene, si dibatte partendo sempre da posizioni estreme, certamente io non approverò mai una cosa che porti a una permanenza così alta. Non so se riusciamo a portare la delibera in giunta settimana prossima, ci stiamo lavorando. Poi giustamente va fatto un confronto, non pretendiamo di imporre una cosa però bisogna andare avanti perché questa estate bisogna rendere operativa” la Ztl”.

Il tempo per le auto può essere dunque secondo Sala "di un quarto d’ora, venti minuti, non di più. Anche perché l’indicazione che ha dato l’assessora Censi è di togliere tutti i parcheggi di superficie, quindi uno parcheggia se è un residente o se va nei parcheggi a pagamento". La stretta "vale per tutti", anche moto e scooter, ha precisato.