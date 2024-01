L'arcobaleno sui saluti romani: il quadro "antifascista" a Milano vicino alla sede di Fdi

Un quadro antifascista affisso a Milano, in via Masera, molto vicino alla sede di Fratelli d'Italia situata in corso Buenos Aires 15. Lo ha ideato la street artist Cristina Donati Meyer e si intitola 'Cacca Larentia: defascistizziamoci", in riferimento al raduno di un migliaio di neofascisti a Roma, ad Acca Larentia, con i saluti romani per chiamare il 'presente' per i morti nella strage omonima.

Il raduno era stato organizzato per commemorare la strage avvenuta il 7 gennaio 1978, nella quale erano stati uccisi due giovani iscritti al Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, davanti a una sede del Movimento sociale italiano. Nel quadro si vedono alcune braccia nere tese, su cui vengono spruzzati i colori dell'arcobaleno.