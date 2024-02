Il Comune di Milano spende per la metro molto più di quanto guadagna

Il trasporto pubblico locale del Comune di Milano costa troppo. Nel 2024 raggiunge cifre da capogiro, che l'ente locale riuscirà a coprire solo in parte. A conti fatti, sempre per il 2024, c'è un disavanzo di 336,2 milioni. Il capoluogo lombardo non riuscirà ad affrontarlo con i soli guadagni dell'azienda del trasporto pubblico locale. Un problema non da poco soprattutto se si pensa che, dati dell'assessorato alla Mobilità di Milano alla mano, nel 2011 il disavanzo ammontava a 54 milioni. Dunque in tredici anni, il disavanzo del bilancio del servizio pubblico è più che quadruplicato: il totale della differenza coperta dal Comune di Milano dal 2011 a oggi per pareggiare i conti è aumentato di 281,8 milioni (rispetto ai 54 del 2011).

Anche per questo martedì se ne è discusso in commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, dove sono state votate alcune risoluzioni recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale. In particolare è arrivata sul tavolo della commissione parlamentare quella del Partito democratico, che ha chiesto l’intervento del governo centrale per aiutare i bilanci delle grandi città. La maggioranza di Governo ha accettato in parte.

A seguire da vicino la questione è stata Silvia Roggiani, deputata della commissione Bilancio e segretaria regionale del Pd Lombardia che, direttamente a MilanoToday, ha commentato: "Positivo che la destra abbia votato, seppur in parte, la risoluzione del Pd e che abbia finalmente riconosciuto la necessità di adeguare il finanziamento destinato al trasporto pubblico locale. Un primo passo ma ora ci aspettiamo atti concreti. Le Città metropolitane come Milano si trovano in grave emergenza e non può bastare un semplice aggiustamento. Serve un cambio di prospettiva e un impegno più deciso da parte del governo ma anche di Regione Lombardia, che non può continuare a ignorare il problema. È giunto anche per la Giunta Fontana il momento di contribuire, incrementando le risorse ferme da 15 anni e migliorando i servizi".

Di fatto il Governo si impegna, "compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a intraprendere iniziative di competenza volte ad adeguare lo stanziamento del fondo nazionale trasporti e a proseguire le iniziative volte alla rimodulazione dei criteri di definizione dei costi standard e degli adeguati livelli di servizio", si legge nella risoluzione.

La proposta del Pd chiede di incrementare la dotazione annua complessiva per almeno 700 milioni, per consentire alle imprese di sostenere l’aumento dei costi dei fattori produttivi e 900 milioni annui per coprire i maggiori costi del nuovo contratto dei lavoratori del settore, come espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, guidata da Massimiliano Fedriga, e tra gli altri da agenzie e associazioni come Agens, Anav e Asstra, oltre che dai sindacati. "Le risorse ci sono e si possono ottenere attraverso la rimodulazione o l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, i cosiddetti Sad, come abbiamo chiesto nei nostri emendamenti alla Legge di Bilancio 2024, che, purtroppo, sono stati bocciati dal Governo Meloni" ha concluso Roggiani.