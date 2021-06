La raccolta firme per chiedere più regole per i monopattini elettrici

Più regole per chi utilizza monopattini elettrici a Milano. È quello che chiede Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, che ha depositato una proposta per regolamentare l'utilizzo dei mezzi di micromobilità all'ombra della Madonnina. Proposta che, a partire da sabato 19 giugno, verrà supportata da una raccolta firme. Difficilmente, tuttavia, si concretizzerà qualche risultato: le proposte avanzate da Mascaretti non possono essere approvate da un comune, serve il via libera del governo.

Secondo Mascaretti chi utilizza un monopattino elettrico deve essere protetto (quindi indossare un casco); riconoscibile (quindi il mezzo deve avere una targa); nelle condizioni di risarcire eventuali danni a persone e cose (quindi avere una assicurazione); conoscere la segnaletica stradale e le regole della circolazione (quindi avere una sorta di patentino). Tutte decisioni che dovrebbe varare l'esecutivo guidato da Mario Draghi, non la giunta di Beppe Sala, ma secondo il consigliere l'amministrazione comunale potrebbe "introdurre alcune regole direttamente approvando la mia proposta e chiedendo al Governo di occuparsi di quelle mancanti".

Monopattini, multe e incidenti a Milano

Dal 1° gennaio al 24 marzo 2021 sono stati 455 i conducenti di monopattino multati per violazioni al codice della strada. I dati erano stati resi noti ad aprile dall'assessore alla sicurezza Scavuzzo. Nel 2020, invece, gli incidenti che hanno riguardato i monopattini, sempre secondo i dati riportati dalla Scavuzzo, sono stati 273 e 249 di questi hanno causato feriti. Sono tanti? Non se messi a confronto con gli altri dati. "Nel corso del 2020 a Milano ci sono stati 6.041 incidenti d'auto, dei quali 4.451 con feriti; in moto gli incidenti sono stati 1.956, dei quali 1.709 con feriti; gli incidenti in bicicletta scendono a 961, dei quali 884 con feriti", aveva precisato la Scavuzzo.