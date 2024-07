L'idea (bocciata) di censire i redditi degli inquilini del Trivulzio per proteggere i più deboli

Respinta dal consiglio regionale la mozione che proponeva un censimento dei redditi di chi vive nelle case di proprietà del Trivulzio, a cui si sarebbe aggiunta una trattativa con i sindacati degli inquilini e una costante interlocuzione con la commissione regionale competente. Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino, consiglieri del Pd che avevano avanzato la proposta, parlano di un "percorso di collaborazione trasparente, ordinato e rispettoso" delle famiglie fragili del Trivulzio, che non ci sarà.

Gli alloggi del Trivulzio stanno per essere conferiti a un fondo gestito da Invimit, per 'valorizzarli', ma questo potrebbe comportare lo sfratto per inquilini che non possono permettersi il mercato libero degli affitti, né un rialzo dei canoni. Di qui l'idea di censire i redditi per individuare le famiglie più fragili, da 'garantire' in qualche modo. Peraltro una delibera del Trivulzio, del 3 giugno, dà il via libera agli sfratti per finita locazione. Insomma, il processo è aperto e in qualche modo (secondo il Pd) bisognerebbe tutelare i più deboli.

"Non possono essere famiglie fragili a pagare i debiti del Trivulzio", commentano Rozza e Majorino: "Il Trivulzio è il cuore pulsante del welfare ambrosiano, e deve essere difeso e rilanciato, ma deve essere la Regione protagonista del suo risanamento. La destra in consiglio comunale a Milano ha votato una mozione in cui si chiedeva la tutela degli inquilini, e il capogruppo di Forza Italia ha addirittura chiesto di non conferire il patrimonio al fondo immobiliare. Solite parole al vento per far credere ai milanesi di stare dalla loro parte".