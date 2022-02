Palazzo Marino, la più ricca è la farmacista Racca. Sala sesto, battuto da Bernardo

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, con 110.396 euro di reddito imponibile dichiarato, è sesto nella classifica dei redditi di Palazzo Marino. Le dichiarazioni del 2021 (su redditi del 2020) sono ora online e consultabili da chiunque, in forza della legge sulla trasparenza per chi ha incarichi politici. Il primo posto, per tanti anni 'appannaggio' di Silvio Berlusconi come consigliere comunale, è ora di Annarosa Racca, consigliera della Lega e titolare di farmacia (è anche presidente di Federfarma Lombardia), che batte tutti con 724.812 euro. Racca e Sala sono accomunati dalle proprietà in Liguria: Zoagli per il sindaco, Santa Margherita e Lavagna per la consigliera salviniana.

Dopo Racca si posiziona Manfredi Palmeri, storico consigliere comunale, che in un'occasione è stato presidente dell'aula e in un'altra candidato sindaco. Palmeri, manager, ha dichiarato circa 263 mila euro di reddito. Al terzo posto, e primo nella compagine della giunta, un altro manager, Emmanuel Conte, 'promosso' assessore al bilancio dopo essere stato tra i capilista della Lista Sala: oltre 257 mila euro dichiarati.

Al quarto posto Luca Bernardo, sfidante di Sala come candidato sindaco del centrodestra: neonatologo del Fatebenefratelli, ha dichiarato 120 mila euro. Dopo di lui l'assessora Alessia Cappello, dirigente di Italia Viva a Milano e delegata alle attività produttive: 118.594 euro. Sesto posto, come si diceva prima, per Sala.

Due i consiglieri che non hanno pubblicato la dichiarazione dei redditi. Uno è Vittorio Feltri, giornalista di 'Libero' e consigliere di Fratelli d'Italia. L'altra è Giulia Pastorella, capogruppo della lista 'Lavoriamo per Milano con Sala' e dirigente nazionale di Azione, il partito di Calenda. Lei, però, un motivo ce l'ha: risiede in Belgio e quindi non ha compilato la dichiarazione dei redditi italiana. Al comune di Milano ha però dichiarato le sue proprietà. Infine, il 'fanalino di coda' è l'assessora allo sport Martina Riva, con 1.500 euro: l'anno scorso era praticante avvocato.