Non si sa ancora se Fontana si ricandiderà alle Regionali 2023

Non è detto che Attilio Fontana corra per il Pirellone nel 2023. Marzo doveva essere il mese della decisione, ma è passato in silenzio. Per le elezioni regionali lombarde del prossimo anno "abbiamo più di un anno per finire tanti lavori che abbiamo cominciato, poi decideremo tutti insieme". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della mostra d'arte AutPop alla Villa Reale di Monza nelle scorse ore.

Le domande dei giornalisti erano incentrate sul governatore lombardo: sarà ancora lui a sfidare il centrosinistra? "Stiamo lavorando con piena fiducia alle regionali dell'anno prossimo", ha aggiunto Salvini che poi ha continuato parlando delle amministrative di giugno, dove in Lombardia si voterà anche a Monza, Como, Lodi e Sesto San Giovanni: "A Monza ci tornerò - le parole del leghista - squadra che vince non si cambia. Sono stati cinque anni buoni e ce ne saranno altri cinque migliori, così come a Lodi, a Como e a Sesto San Giovanni". Anche perché "la Lega e il centrodestra hanno dimostrato che nonostante la pandemia e anni drammatici e disastrosi - chiosa Salvini - dove si governa, abbiamo governato bene".

Fontana, in un'intervista di qualche mese fa, aveva detto che marzo sarebbe stato il mese della decisione sulla ricandidatura. Ma le bocche rimangono cucite. Il governatore "ha piena fiducia in Salvini" ma non ha fatto sapere se si rimette a disposizione. Tra i nomi di continuità si fanno quello di Letizia Moratti e alcuni professionisti del mondo imprenditoriale e della società civile. Un percorso, però, dopo la débâcle di Bernardo alle Comunali, che difficilmente il centrodestra rifarà. Fratelli d'Italia, nella coalizione, ha annunciato di "avere un candidato forte", ma il nome non è ancora uscito. Si prospettano quindi giorni e settimane di consultazioni febbrili. Una cosa è certa: l'esperienza recente insegna quanto prima si scelga meglio sia.