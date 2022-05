Elezioni regionali, Salvini: "Fontana è il nostro candidato". E lui: "Valuterò"

Attilio Fontana è il candidato alle regionali per il centrodestra. A dirlo il leader della Lega, Matteo Salvini. "È un passo avanti, valuterò", la risposta del governatore uscente.

"È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio", le parole dell'ex presidente dell'Interno a margine di un incontro elettorale a Crema (Cremona), rinnovando la sua fiducia al presidente lombardo attualmente in carica, il quale non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura. Sulla possibile unità del centrodestra alle regionali in Lombardia, Salvini si è detto ottimista: "Il centrodestra sarà unito? Penso proprio di sì", ha affermato.

"Penso che veramente il valore sia quello della coalizione, per cui è un passo avanti. Ci troveremo e parleremo", ha commentato Fontana a latere della consegna dei premi Rosa Camuna. Il governatore si è anche detto "contento delle affermazioni di Salvini" così come "del sostegno che il mio movimento mi ha dato sempre in questi mesi molto difficili". Quanto alla sua effettiva ricandidatura ha detto: "Valuteremo. Ascoltiamo tutti e poi valutiamo. Mi sono reso disponibile a discuterne".