La Regione stanzia altri 8,4 milioni di euro per le case popolari

Un nuovo finanziamento dedicato alle case popolari di Milano. La Regione Lombardia stanzia 8,4 milioni di euro indirizzati ad Aler Milano, finalizzati a migliorare la qualità dell'abitare e implementare i servizi ai cittadini. La proposta, deliberata dalla giunta, è stata avanzata dall'assessore alla Casa e all'Housing sociale, Paolo Franco.

Aler è chiamata, dunque, a "tradurre queste risorse in progetti operativi, concreti e fattibili, che riguardino in particolare le modalità di pronto intervento, i rapporti con gli inquilini, il recupero della morosità, l'ottimizzazione del ciclo riattazione-assegnazione degli alloggi e un ulteriore efficientamento dell'organizzazione aziendale", spiega Franco.

Il finanziamento è a supporto degli obiettivi della 'Missione Lombardia' "per proseguire nel rilancio delle politiche abitative in una realtà variegata e complessa come quella milanese", ha affermato l'assessore regionale. Per quanto riguarda il recupero delle morosità, Franco ha spiegato che è necessario "intensificare i percorsi di contrasto anche attivando collaborazioni istituzionali e con enti no profit, così da attuare specifiche azioni di accompagnamento sociale".