"Regione Lombardia regala 100mila euro ai cacciatori"

"Da Palazzo Lombardia un regalo ai cacciatori da 100mila euro". Questa la denuncia dell'opposizione in Regione, dopo che alcuni fondi sono stati destinati alle associazioni venatorie per l'acquisto delle fascette che vengono messe agli uccellini tenuti prigionieri per essere utilizzati come esche, ovvero richiami vivi per attirare altri animali, dai cacciatori.

A manifestare la propria indignazione sono state le consigliere regionali Dem Paola Bocci e Roberta Vallacchi, dopo che un loro emendamento per l'estensione del gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza è stato bocciato, mentre 100mila euro di fondi pubblici di cui dispone il Consiglio regionale verranno destinati a chi pratica la caccia. A far passare il provvedimento sono stati Floriano Massardi (Lega) e Carlo Bravo (FdI), presidente e vicepresidente della commissione competente sulla caccia, ed entrambi cacciatori, con il supporto, tra gli altri, del leghista Davide Caparini. La decisione è arrivata durante la discussione dell'assestamento di bilancio, all'emendamento di maggioranza che prevede per la caccia l'adozione delle fascette di plastica sui richiami vivi in luogo degli anellini di metallo. Secondo i promotori Massardi e Bravo l'approvazione "di questo fondamentale testo favorirà il benessere animale" visto che "queste fascette di plastica a differenza di quelle metalliche non danneggiano il tarso degli uccelli, sono inamovibili e certificate tali dallo stesso produttore"

"Chiariamo di cosa stiamo parlando - spiegano le due consigliere del Pd -. Ci sono 100mila euro da destinare ai cacciatori attraverso le associazioni venatorie, per acquistare fascette per richiami vivi. Una prebenda che nemmeno in maggioranza riscontra l'approvazione di tutti, ma che sarà approvata, anche perché in Aula è stata respinta la questione pregiudiziale sulla sua legittimità posta dai M5s. Una volta dato il via all'assestamento, quelle preziose risorse finiranno in tasca a chi caccia per facilitarne l'attività venatoria".

"Non ci sono risorse per sanità, trasporti, carceri, servizi sociali, non ci sono risorse per far fronte in modo stringente all’emergenza generata dai disastrosi nubifragi di questi giorni, ma il centrodestra regala 100mila euro alla lobby dei cacciatori, favorendo così la proliferazione del mercato illegale", è la denuncia dei consiglieri di Patto Civico Michela Palestra e Luca Paladini.