Ordinanza antimovida, il gelato dopo mezzanotte sarà consentito

Il regolamento antimovida che sarà in vigore fino al 4 novembre non conterrà il divieto di consumare gelati dopo mezzanotte. Ormai era già sicuro, ma il sindaco Beppe Sala ha tenuto a ribadirlo lunedì 29 aprile, a margine della commemorazione di Sergio Ramelli. "La questione dei gelati è una questione che ora si risolverà", ha detto, aggiungendo però che "non sono molte le gelaterie aperte dopo la mezzanotte".

Altro punto in discussione, i dehors, per i quali c'era stata quasi una 'liberalizzazione' durante il Covid, quando era necessario garantire alcune distanze tra un tavolo e l'altro per rispettare le prescrizioni sanitarie. Ora l'ordinanza limiterà l'utilizzo di questi spazi. "Abbiamo allargato la possibilità per gli esercizi commerciali di avere una presenza al di là della loro porta d'ingresso. Quando fai una cosa, tornare indietro è molto difficile", ha commentato il sindaco di Milano. "I miei punti di contatto coi cittadini sono invasi da persone che vorrebbero riposare e cercano di avere più tranquillità in strada, questa è un'istanza vera", ha poi detto Sala: "Mettere d'accordo tutti è impossibile, e niente è risolutivo. Ma peggio sarebbe star fermi e non provare".

Diversa l'opinione delle opposizioni. "I divieti di asporto, di utilizzo dei dehors e di commercio in forma itinerante porteranno unicamente a intensificare l’acquisto nei minimarket o attraverso i riders che, non svolgendo attività di somministrazione, saranno chiamati per portare le bottiglie nelle piazze e nei parchi, dove i maleducati continueranno a fare baccano a ogni ora della notte. Insomma, i cittadini e il mondo della somministrazione ancora una volta saranno presi a pernacchie dal Comune", ha commentato Samuele Piscina della Lega.