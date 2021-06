Casco obbligatorio e limiti di velocità: le regole per i monopattini elettrici

Andrea Mascaretti, capogruppo Fdi in consiglio comunale di Milano, annuncia la presentazione di una proposta per regolamentare l’uso dei monopattini in città per una maggiore sicurezza.

“Nel 2020 gli incidenti denunciati che hanno visto coinvolti dei monopattini a Milano sono stati 273, con 262 feriti, ma in realtà sono stati molti di più. Io stesso – ha affermato Mascaretti in una nota – sono stato testimone di numerosi incidenti ai monopattini che non si sono trasformati in tragedia solo per caso e che non sono stati denunciati da chi ne è stato parte”.

“Consideriamo che con il bel tempo aumenterà esponenzialmente l’uso dei monopattini elettrici che viaggiano a velocità considerevoli e sono dotati di ruote minuscole che non garantiscono la stabilità del conducente nel caso di strade sconnesse, binari del tram, buche, pietre della pavimentazione sollevate. Situazione nella quale – ha proseguito – versano molte strade di Milano. Se a tutto ciò aggiungiamo la ripresa delle attività in presenza e della vita sociale ed il conseguente maggior utilizzo di biciclette, moto, scooter e automobili, il rischio evidentemente aumenta”.

Ecco perché, ha spiegato, “la proposta per regolamentare l’utilizzo dei monopattini nell’ambito urbano milanese a partire dal limite di velocità e l’obbligo di indossare un caschetto protettivo”.