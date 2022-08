Elezioni, Renzi e Gelmini candidati a Milano e Brescia

Liste fatte anche per Azione e Italia Viva. La coalizione le ha depositate alla Corte d'appello del Tribunale di Milano in vista delle elezioni del 25 settembre. Per il Senato, nei collegi lombardi P02 e P03, che corrispondono a Milano e Brescia, sono candidati come capolista l'ex presidente del consiglio Matteo Renzi, e, al secondo posto, l'uscente ministra Mariastella Gelmini.

Sempre per il Senato in Lombardia P01 la capolista è l'atleta paralimpica Giusy Versace; mentre al Senato Lombardia P08 c'è la deputata e avvocata Lisa Noja. All'uninominale al Senato, poi, sono candidati a Milano l'uscente sottosegretario al ministero dell'Interno Ivan Scalfarotto, a Varese Giusy Versace, in Lombardia U09, Treviglio ancora Mariastella Gelmini.

Quanto alla Camera, invece, i candidati in Lombardia 1, collegio P01, sono come capolista l'ex ministro per gli affari regionali dei governi Renzi e Gentiloni, Enrico Costa e, a seguire, la consigliera del Comune di Milano Giulia Pastorella, l'attore e deputato Mattia Mor e la deputata e avvocata Lucia Annibali. Enrico Costa è anche capolista in Lombardia 1, al collegio P02; mentre in Lombardia 3 al plurinominale c'è come candidato Niccolò Carretta, coordinatore regionale di Azione in Lombardia e consigliere regionale, il quale è anche all'uninominale di Bergamo.