La lista pacifista di Santoro riammessa alle europee al Nord-Ovest

La lista Pace Terra Dignità, promossa da Michele Santoro, è stata riammessa alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 in tutte le circoscrizioni, compreso il Nord-Ovest. Lo ha stabilito, giovedì sera, il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso della lista. In precedenza la partecipazione era stata esclusa per un problema sui moduli di raccolta firme della Valle d'Aosta. Mancava, in particolare, l'indicazione della qualifica di consigliere regionale per la persona che aveva autenticato le firme.

Secondo le motivazioni del Tar del Lazio, l'ufficio elettorale della Lombardia non ha però correttamente interpretato la norma. Il possesso della qualifica di consigliere regionale (necessaria per poter autenticare le firme dei cittadini) sarebbe stato infatti documentato da "un atto preesistente alla raccolta delle firme, avente data certa in quanto protocollato".

"Ora comincia la campagna per informare le italiane e gli italiani che possono votare una lista che unisce storie e culture diverse per dire no alla guerra e basta con le armi e i massacri", si legge in una nota di Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista. Santoro, sabato 11 maggio, sarà alla Camera del Lavoro di Milano alle 18 con alcuni candidati.