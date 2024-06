Riaperto il centro di aggregazione per giovani in piazzale Selinunte

Un centro di aggregazione sportivo e culturale nel cuore di San Siro. Ha riaperto giovedì 6 giugno il centro comunale di piazzale Selinunte, prima mercato comunale al coperto. Il centro era stato chiuso lo scorso 25 luglio a causa dei danni provocati dall'alluvione. Il nastro è stato tagliato dal sindaco di Milano Beppe Sala, dall'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, dalla presidente del Municipio 7 Silvia Fossati e dal presidente del Csi Massimo Achini.

Per Sala il centro di piazzale Selinunte è un "prova di comunità in un luogo che aveva bisogno di uno spazio del genere". Per Maran lo spazio è stato al centro dei progetti dell'Amministrazione comunale sin dall'inizio del secondo mandato dell'attuale sindaco. "Abbiamo fatto un bando e trovato un compagno di viaggio in Csi e tutte le associazioni - spiega l'assessore alla Casa -. La struttura era un po’ peggio di quella che avevamo visto. Sono stati fatti lavori molti impegnativi".

Lo stesso Achini, ha parlato di ripartenza, considerato che alla prima apertura del 2022 il centro di piazzzale Selinunte era parecchio frequentato. "Siamo qui a dire che si riparte. Il Comune ha sistemato la struttura e noi ripartiamo la settimana prossima con camp per bambini e attività per adolescenti", ha spiegato parlando di "sport che cambia un quartiere".