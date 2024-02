A Milano si parla (di nuovo) di riaprire i Navigli

Aprire 8 chilometri di navigli (quelli chiusi nel 1929, dopo tanti secoli di storia) per riattivare 150 chilometri di navigazione in Lombardia, tra cui la tratta 'storica' da Colico a Venezia. È l'idea alla base della riapertura di un tratto di Navigli milanesi attualmente coperti: un progetto che sembrava ormai nascosto in qualche cassetto impolverato, ma che le commissioni urbanistica e ambiente del Comune di Milano hanno ritirato fuori, invitando lunedì pomeriggio il presidente dell'associazione 'Riaprire i Navigli', Roberto Biscardini, già consigliere comunale e parlamentare socialista.

Dopo un'ipotesi 'leggera' di riaprire soltanto 5 tratte staccate da loro, su cui nel 2018 si era svolto anche un dibattito pubblico, l'amministrazione milanese aveva riproposto la riapertura integrale di tutti gli 8 chilometri: nel 2019, a febbraio, il sindaco Beppe Sala aveva riferito che l'Europa avrebbe potuto finanziare la riapertura (circa 450 milioni) a patto che fosse integrale e garantisse la navigabilità; e, a dicembre del 2019, MM era stata incaricata di uno studio di fattibilità sulla riapertura integrale. Ma, a distanza di oltre 4 anni, "non si conoscono le risultanze dello studio per intero", ha commentato lunedì Biscardini.

In mezzo, ovviamente, la pandemia Covid, che ha ridimensionato molti progetti e idee tra cui anche la riapertura dei Navigli, di fatto accantonata per occuparsi di altre priorità. Fino ad ora, almeno.

"Non è una soddisfazione pittoresca, ma un grande piano regionale e urbano", ha affermato Biscardini illustrando i vantaggi della riapertura: tra questi, la possibilità di ridurre le isole di calore e di realizzare un piano d'installazione di pompe di calore, così come la realizzazione di nuove aree pedonali.

Chiusi per far passare le auto

"I Navigli sono stati chiusi soprattutto per far passare le auto sul loro tracciato", ha spiegato Biscardini in commissione: "Riaprendoli, porteremmo l'acqua pulitissima del Lago di Como e dell'Adda a Milano. Ci riapproprieremmo del valore, sia concreto sia simbolico, dell'acqua, come fonte di ricchezza e bellezza: un'acqua che non viene mai sprecata. Questo sarebbe un grande progetto ecologico, tutto il mondo sarebbe in condizione di parlarne".

"Per non parlare a vanvera per altri anni, il Comune inizi a dire che vuole fare la sua parte", ha replicato Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo misto: "Tra poco c'è la revisione del Pgt, potremmo scrivere una frase in cui il Comune, con tutta la gradualità del caso, si impegna a trovare le risorse per riaprire i Navigli". Stesso concetto ripreso da Carlo Monguzzi di Europa Verde: "O c'è un segno concreto nel prossimo bilancio comunale, o questa è stata una semplice chiacchierata". La prossima tappa sarà, probabilmente, l'invito a MM per illustrare in commissione le sue conclusioni.