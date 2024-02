Il teatro Ringhiera potrebbe riaprire per la stagione 2025/2026

Riaprire il Teatro Ringhiera di via Boifava, a Chiesa Rossa, entro l'autunno del 2025. È l'obiettivo dichiarato dal centrosinistra durante la seduta congiunta del consiglio comunale di Milano e del consiglio di municipio 5 che si è tenuta giovedì sera nella sede del 'parlamentino' di zona.

"Il nostro obiettivo - ha detto Caterina Misiti, consigliera del Partito democratico in municipio 5 - è riaprire il teatro per la stagione 2025/2026". La struttura è chiusa per ristrutturazione dal 2017 ma il quartiere ne sente la mancanza, e durante la seduta è stata inscenata una piccola protesta con uno striscione in cui si leggeva la data di chiusura e un punto di domanda al posto di quella di riapertura.

La consigliera Misiti, secondo cui la chiusura del teatro "ha portato degrado in zona", ha chiesto ai consiglieri comunali "che siano fatti tutti gli sforzi per rispettare il cronoprogramma, ovvero l'inizio dei lavori entro il mese di maggio e la pubblicazione del bando entro questo mese". Non è tutto: è stato anche chiesto che il cronoprogramma del teatro sia separato da quello relativo alla riqualificazione della via, che ha necessariamente tempistiche più lunghe.

I lavori previsti

A dicembre del 2023, la giunta di Milano aveva approvato la ristrutturazione dell'edificio, con un finanziamento totale di 3 milioni e 100mila euro. I lavori dovrebbero ammodernare gli impianti con una sala da 232 posti di capienza. Secondo quanto comunicato all'epoca, gli interventi consistono in demolizioni parziali e rifacimento di impianti, pavimenti, rivestimenti e porte. La durata prevista dei lavori è di 18 mesi. Dunque si farebbe in tempo per la stagione 2025/2026, ma occorre iniziare al più presto.