L'anagrafe di Niguarda riaprirà (per un giorno alla settimana)

Riapre, dopo oltre un anno, l'anagrafe di via Passerini, in zona Niguarda, ma solo per un giorno alla settimana, come aveva chiesto il centrosinistra nel Municipio 9, che aveva anche organizzato una manifestazione in proposito, a fine febbraio. Lo ha reso noto Gaia Romani, assessora ai servizi civici, nel corso di una commissione a Palazzo Marino.

I servizi anagrafici saranno attivi nel giorno di chiusura della biblioteca adiacente. Lo scopo, secondo quanto spiegato dall'assessora, è di non sovrapporre le due funzioni. Dove fino a un anno fa c'era lo sportello dell'anagrafe, invece, sorgerà una sala polifunzionale disponibile per il Municipio 9.

I partiti di centrosinistra del Municipio, in un comunicato congiunto in occasione della manifestazione di febbraio, avevano sottolineato che, nell'ottica di una città a 15 minuti, "architrave della nostra azione politica", l'anagrafe di via Passerini avrebbe dovuto ritornare a essere operativa, anche perché le alternative offerte ai cittadini (Dergano e Isola) erano troppo lontane. La possibilità, già operativa, di stampare in self service i certificati anagrafici presso la biblioteca non era valutata sufficiente, soprattutto per l'utenza più anziana.

Il Comune di Milano aveva deciso di chiudere, a gennaio 2023, lo sportello via Passerini (insieme a quello di via Boifava nel Municipio 5) perché, nel 2022, aveva registrato mediamente 35 ingressi al giorno, mentre altri uffici del Municipio 9, tra cui via Baldinucci (Dergano) e largo De Benedetti (Isola) circa 100, e quindi si era preferito potenziare proprio questi ultimi: scontentando, però, gli abitanti di Niguarda, che tra l'altro, per via di alcuni sviluppi immobiliari, presto aumenteranno di numero.

Durante il dibattito in commissione, come riferisce MiaNews, non sono mancate richieste anche più 'pesanti', come quella di attivare i servizi anagrafici tutti i giorni nelle due ore di pausa dei bibliotecari o, come proposto da Deborah Giovanati della Lega, la riapertura integrale delle attività.