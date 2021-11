Riccardo Melias nuovo segretario regionale della Ugl salute Lombardia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sarà Riccardo Melias a raccogliere, in Lombardia, l’eredità lasciata da Gabriella Simbula scomparsa recentemente. “La Ugl Salute ha deciso di nominare Segretario Regionale della Lombardia e Segretario provinciale per Milano e Lodi Riccardo Melias. Crediamo che possa essere la persona giusta per proseguire nel solco sindacale e umano tracciato da una persona speciale come Gabriella. A lui va l’augurio di buon lavoro da parte di tutte le componenti della nostra Federazione” dice il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. “Il mio primo pensiero – dichiara Melias – è per Gabriella Simbula e per tutto ciò che ha dato con grandissima professionalità e umanità al nostro sindacato. Andare avanti condividendo la sua idea e le sue battaglie credo possa essere il miglior modo per onorarne la memoria”. Il nuovo Segretario della Lombardia traccia poi le linee di quello che sarà il suo impegno. “Dare dignità e difendere i diritti degli operatori sanitari. La guerra alla pandemia prosegue e l’esercito di professionisti impegnati in prima linea che continua a combattere strenuamente nonostante in molte occasione la macchina della sanità lombarda abbia dato segni di essersi ingolfata. Bisognerà mettere in campo tutte le armi perché ottengano tutti, nessuno escluso, i riconoscimenti economici e sociali che meritano. Sul territorio l’obiettivo sarà quello di allargare sempre più la base degli iscritti per dare sempre maggiore forza all’Ugl Salute. Servirà coordinare al massimo la nostra rete per essere presenti in ogni realtà della Lombardia” conclude Riccardo Melias.