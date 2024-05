Elezioni europee, Santoro ricorre al Tar contro esclusione al Nord-Ovest "per un timbro"

La lista Pace Terra Dignità, promossa dal giornalista Michele Santoro per le elezioni europee del 2024, ha presentato un ricorso al Tar contro l'esclusione nella circoscrizione Nord-Ovest, confermata dalla Cassazione che invece ha riammesso la lista nella circoscrizione Isole (mentre la lista era già stata ammessa nelle altre circoscrizioni: Nord-Est, Centro e Sud).

Secondo quanto riferito dagli esponenti della lista, la ricusazione al Nord-Ovest sarebbe dovuta alla mancanza di un timbro nel modulo di raccolta firme relativo alla Valle d'Aosta. Raniero La Valle, giornalista di lungo corso e tra i capilista, ha parlato di "meraviglia e sgomento" per il "paradosso per cui, mentre è in atto un genocidio quale non c'è mai stato dopo la Shoah, invece di unire le forze per impedirlo, si cerca di impedire a queste forze di operare perché tragedie come queste siano contrastate".

La lista Pace Terra Dignità ha un programma esplicitamente pacifista sull'Ucraina: chiede il cessate il fuoco immediato e lo stop alla fornitura di armi da parte dei Paesi democratici in sostegno all'esercito ucraino che resiste all'invasione russa. Propone anche di "garantire la reciproca sicurezza alle parti" (Ucraina e Russia) e si definiscono "terre contese" il Donbas, la Crimea e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, annesse illegalmente dalla Russia durante l'invasione su larga scala. Nel programma, poi, la richiesta dello stop alla reazione israeliana a Gaza dopo i gravissimi attentati del 7 ottobre e un lavoro per favorire la convivenza di israeliani e palestinesi all'interno di un unico soggetto statale. Infine la lista è contraria alla creazione dell'esercito unico europeo.

Tra i candidati al Nord-Ovest, l'attore Paolo Rossi, lo scrittore Nicolai Lilin, lo storico Angelo d'Orsi, la dirigente nazionale di Rifondazione Anna Camposampiero e il matematico Piergiorgio Odifreddi. In altre circoscrizioni è stata candidata anche l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Marta Grande, diventata famosa nel 2014, agli albori della guerra in Donbas, quando alla Camera esibì una fotografia che, a suo dire, ritraeva un atto di cannibalismo da parte di un soldato ucraino. Salvo poi doversi scusare il giorno dopo, perché la fotografia proveniva da un set cinematografico.