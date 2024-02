Più servizi territoriali, più obblighi per i privati: le proposte del Pd per la sanità lombarda

Obbligo di adesione al centro unico prenotazioni per tutte le strutture sanitarie private che si convenzionano con la Regione. Numero e tipo di prestazioni fissati annualmente dalla Regione per ogni struttura privata, a seconda delle esigenze concrete. E autonomia dei servizi territoriali (assistenza a domicilio, consultori, servizi per la salute mentale e le dipendenze, eccetera) rispetto alle Asst di riferimento (gli ospedali).

Sono i pilastri della proposta di riforma della sanità lombarda elaborata dal Partito democratico, tradotti in una proposta di legge d'iniziativa popolare, con l'obiettivo di rimettere al centro il 'diritto alla salute' e cercare di garantirlo fino in fondo. All'inizio del testo sono enunciati i principi di fondo: il servizio sanitario è e deve essere un 'servizio universale', disponibile per ciascuna persona; e valorizza tutte le professioni legate alla sanità, da quelle specificatamente mediche e infermieristiche a quelle sociali, educative e tecniche. I comuni devono poter partecipare alla programmazione e alla verifica dei risultati. E deve essere incrementata la collaborazione con le università, in quanto centri di ricerca, e con il Terzo Settore, nonché con sindacati, associazioni di categoria, di pazienti e di volontariato.

La proposta di riforma prevede che i servizi territoriali già esistenti non siano subordinati agli ospedali, ma coordinati dai distretti socio-sanitari. Si parla di assistenza domiciliare, consultori, servizi per la salute mentale e le dipendenze, centri vaccinali, servizi per le persone con disabilità, anziani, minori e fragili. Tutti servizi, insieme alle Case di comunità, finanziati dal Pnrr e che devono 'viaggiare' in autonomia.

Obbligo di aderire al Cup

Infine il rapporto con le strutture private: per l'accredito con il servizio sanitario regionale, devono aderire al centro unico prenotazioni, in modo che esista una sola 'agenda degli appuntamenti' da proporre al cittadino quando intende prenotare una prestazione sanitaria, con lo scopo di abbattere le liste d'attesa. L'idea del centro unico prenotazioni su cui convogliare le agende di tutte le strutture (pubbliche e private) è condivisa dall'attuale governo regionale: l'assessore al welfare Guido Bertolaso lo ha annunciato più volte, ma sembra che i tempi non giochino a favore. La struttura privata (che diventa "sussidiaria" e non più "equivalente" rispetto a quella pubblica) dovrà poi rispettare le tipologie di prestazione e i relativi volumi, dettati dalla Regione anno per anno.

Abbattere le liste d'attesa

"Dobbiamo ripartire dai principi fondamentali presenti nella riforma che ha portato all'istituzione del servizio sanitario nazionale e tradurli a fronte delle necessità delle comunità lombarde nel 2024", ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, presidente del gruppo del Pd in Regione Lombardia: "Ci battiamo contro l'odioso ricatto delle liste d'attesa, rifiutiamo l’equivalenza tra pubblico e privato, e diciamo sì all’integrazione (il privato deve, infatti, fare ciò di cui il sistema ha bisogno). Inoltre puntiamo sulla valorizzazione delle professioni e sul rilancio poderoso della prevenzione e della medicina territoriale ".

Leggendo il testo della proposta, manca invece una norma specifica su uno dei più gravi problemi della sanità lombarda: la carenza (quasi strutturale) di medici di base. Se il tentativo di autonomizzare e potenziare i servizi territoriali (tra cui le Case di comunità) potrebbe avvicinare la sanità al cittadino, uno dei 'buchi neri' della sanità pare restare nell'ombra.