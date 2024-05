Europee, la lista pacifista di Santoro è stata rigettata nel Nord-Ovest

La Corte d'Appello di Milano ha rigettato la lista di Michele Santoro, "Pace Terra Dignità", alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024 nella circoscrizione del Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta). Escluse anche altre liste: Democrazia sovrana e popolare, Forza Nuova, Pirati, Partito Animalista-Italexit, Italia dei Diritti, Alternativa Popolare, Pensioni e Lavoro e l'indipendente Lamberto Roberti.

Alcune di queste liste avevano presentato la documentazione senza firme o con pochissime firme, in polemica con la legge elettorale che ne chiedeva 15mila, ma non era questo il caso della lista di Santoro, che nel Nord-Ovest ne aveva raccolte più di 18.800. Il problema sembra dunque differente dalle firme in sé, e il leader della lista ha parlato di "percorso a ostacoli fatto di timbri, controtimbri e pratiche burocratiche varie".

Capoilsta sarebbe stato lo stesso Santoro. In lista, tra gli altri, l'ex deputato e senatore Raniero La Valle, 93enne già direttore negli anni '60 dell'Avvenire d'Italia (progenitore del quotidiano della Cei Avvenire), l'attore Paolo Rossi, lo scrittore e tatuatore milanese di origine moldava Nicolai Lilin, il matematico Piergiorgio Odifreddi e la dirigente nazionale di Rifondazione comunista Anna Camposampiero.