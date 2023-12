Conto alla rovescia per i vertici della sanità lombarda: Bertolaso punta ai "giovani"

Restano dieci giorni per concludere le trattative sui posti a sedere nella sanità lombarda. L’assessore al welfare Guido Bertolaso punta ai “volti nuovi”, ma i partiti non sono d’accordo, nemmeno dopo il faccia a faccia di lunedì scorso. Fratelli d’Italia, poi, come azionista di maggioranza a Palazzo Lombardia pretende un numero maggiore di scranni.

Attesa per domani, quando il governatore Attilio Fontana al termine del consiglio regionale potrebbe uscire con i nuovi nomi dei vertici, se no si rimanda tutto a dopo Natale, ma sempre entro il 31 dicembre.

Diversi i nomi abbozzati in questi giorni, occhi puntati sulla “triade” della sanità milanese tra Areu, Policlinico e Niguarda. Diverse le teste in età pensionabile, come Angelo Cordone del Besta o Alberto Zoli di Areu. Al Policlinico guarda Fabio Mosca che prenderebbe il posto a Marco Giachetti che il posto non lo vuole proprio lasciare. Matteo Stocco ha gli occhi puntati sul Niguarda.