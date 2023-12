La linea 73 sarà ripristinata fino a piazza 5 Giornate

Verrà ripristinato a Milano, in gran parte, il percorso della linea 73, quella che collegava il centro cittadino con l'aeroporto di Linate prima dell'inaugurazione della M4 fino a San Babila. Il consiglio comunale di Milano, giovedì, ha approvato a larga maggioranza un ordine del giorno collegato al bilancio di previsione, con cui si ripristina il bus tra Novegro (Segrate) e piazza 5 Giornate.

Viene così accolta la richiesta degli abitanti dell'asse 22 Marzo-Corsica, che avevano chiesto a più riprese, anche con pubbliche manifestazioni nei loro quartieri e davanti a Palazzo Marino, il ripristino della linea, affermando che la nuova metropolitana (che 'viaggia' sull'asse parallelo a nord, Argonne-Plebisciti-Indipendenza) è scomoda soprattutto per gli anziani e i fragili, che per raggiungerla devono compiere ampi tratti a piedi, peraltro con fermate più distanziate.

Nell'ordine del giorno, presentato dal capogruppo del Partito democratico Filippo Barberis, si chiede alla giunta di trovare almeno 1 milione di euro per il ripristino della linea. Per l'esponente del Pd, la maggioranza è riuscita a concentrare risorse per riattivare la gran parte del percorso, dopo "un intenso monitoraggio e ascolto dei cittadini".

Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde, non dimentica però che, per 5 mesi, gran parte della sua stessa maggioranza ha 'remato contro'. E ora "ha rimediato - commenta - alla scellerata decisione dell'assessora alla mobilità di sopprimere l'autobus 73 e che per 5 mesi ha continuato a difendere la soppressione". Per l'esponente ecologista è "una grande vittoria, un po' amara perché si tratta di annullare un errore colossale". Una vittoria dei "cittadini che sono stati straordinari per la generosa battaglia che hanno fatto e quei pochi consiglieri che li hanno sostenuti".

Soddisfatto del risultato anche Enrico Fedrighini, del gruppo misto: "Significa la fine del disagio per migliaia di cittadini. Il consiglio comunale, eletto dai cittadini, dimostra di poter giocare un ruolo importante per tutelare l’interesse pubblico. Ora però non dobbiamo fermarci: il potenziamento e rilancio del trasporto pubblico di superficie è una priorità per rendere Milano più sana e vivibile".

Dopo l'inaugurazione della M4 fino a San Babila, la 73 era stata soppressa e sostituita dalla 973 soltanto nel tratto fuori Milano (la cifra '9' significa proprio questo: linee extraurbane), da San Felicino a Linate. All'inizio di settembre il Comune aveva deciso di prolungarla fino a piazza Ovidio, tornando a coprire, in pratica, tutto viale Forlanini.