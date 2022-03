Meno riscaldamento e luci spente: il piano per tagliare i consumi energetici di Milano

L'obiettivo è uno solo: ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici. E in questo senso va l'ordine del giorno firmato dal gruppo dei Verdi a Palazzo Marino e approvato dal consiglio comunale nella giornata di giovedì 17 marzo con 25 voti a favore.

Il testo, nel dettaglio, impegna la giunta a "portare la temperatura dei riscaldamenti a 18 gradi e anticiparne di due ore lo spegnimento durante la stagione termica negli immobili amministrati dal Comune e spegnere l’illuminazione di questi edifici dopo le 18". Non solo, si chiede di "invitare lo spegnimento totale dell'illuminazione degli esercizi commerciali e degli uffici dopo le 18, salvo specifiche esigenze" ma anche "adottare pratiche di risparmio energetico negli uffici comunali e nelle aziende partecipate". Infine il testo approvato dal parlamentino chiede di "sviluppare campagne di informazione e incentivo al risparmio energetico; valutare l'anticipo di 15 giorni della fine della stagione termica, e adoperarsi per arrivare a vietare i sistemi di riscaldamento a gas i gasolio per esterni".

Il testo ha messo d'accordo quasi tutti, tra i contrari Andrea Mascaretti, consigliere di Fratelli d'Italia: "Sono contrario alla proposta di ridurre a 18 gradi la temperatura negli immobili del Comune. Penso ai cittadini e ai lavoratori che dovrebbero patire il freddo per la mancata capacità della Giunta di sviluppare adeguate politiche di risparmio energetico",