Ristrutturazione San Siro: decisione a giugno, lavori potrebbero iniziare prima delle Olimpiadi

Come previsto, si è svolto a Palazzo Marino venerdì mattina l'incontro tra il Comune di Milano, Webuild e i vertici di Milan e Inter. L'oggetto, lo studio di fattibilità che Webuild dovrebbe eseguire in tre mesi per concludere se sarà possibile ristrutturare il Meazza senza pregiudicare lo svolgimento delle partite di calcio.

L'incontro è durato circa un'ora. Al termine, Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, ha confermato che, per lo studio di fattibilità, saranno necessari tre mesi. La società, tra l'altro, ascolterà alcuni architetti che hanno firmato progetti di ristrutturazione, come quello di Arco Associati recentemente presentato in consiglio comunale (ma l'Inter ne ha citato anche un altro, risalente all'epoca della presidenza di Thohir). Da parte sua, il sindaco Beppe Sala, che poi si è recato alla mostra fotografica 'Straordinarie' con i ritratti di più di 100 donne alla Fabbrica del Vapore, ha spiegato che lo studio di fattibilità sarà completato entro la fine di giugno, e che i club si sono impegnati a fornire, entro pochissimi giorni, i documenti con le loro specifiche richieste.

In generale, secondo quanto affermato dal sindaco, "l'incontro è andato bene. C'è uno spirito buono, ma ora c'è da lavorare". Sala ha poi specificato che è "difficile essere ottimisti o pessimisti, ma l'atmosfera attorno al tavolo è positiva e sono certo che le squadre guardino con interesse a questa opzione, sapendo che hanno anche altre alternative". In particolare, Sala non si aspetta "che le squadre rallentino sui progetti alternativi", in attesa dello studio di fattibilità sulla ristrutturazione del Meazza a un costo sostenibile senza rinunciare alle partite durante i lavori.

Gli elementi imprescindibili per i club

Ma quali sono in concreto le richieste 'imprescindibili' di Milan e Inter? Oltre a poter giocare le partite mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione, il 'rinnovato' Meazza dovrà consentire un aumento di ricavi. "Le squadre - ha spiegato Sala - sanno che, sui biglietti normali, non è un momento storico in cui aumentare i prezzi. I ricavi possono essere aumentati sotto due fronti: attraverso i posti vip, con aziende che pagano servizi particolari a prezzi molto più alti, e con tifosi vip e non vip che vanno nell'area stadio prima, per vivere l'esperienza su più ore, dal pranzo agli acquisti al museo". Dunque sono imprescindibili "un museo di livello, spazi ristorazione e spazi commerciali".

I lavori, secondo Sala, potrebbero durare circa due anni. L'ideale sarebbe lavorare su 24 ore da maggio ad agosto, con intensità, proprio per non 'incrociarsi' con le partite, anche se in questo modo ci sarebbero problemi con i concerti. "Capisco che i promoter dicano che i biglietti sono già venduti, ma sia chiaro che una ristrutturazione ben fatta è anche nell'interesse di chi organizza i concerti". La data d'inizio dei lavori ovviamente è ancora da definire, ma secondo Sala sarebbe meglio partire prima delle Olimpiadi invernali del 2026, quando San Siro sarà teatro della cerimonia d'inaugurazione. Dunque significherebbe partire per l'estate del 2025, ma con un calendario di concerti già fissato.