Elezioni politiche, chi ha vinto nei collegi uninominali in provincia di Milano: i risultati

Cappotto centrodestra. Alle elezioni politiche del 25 settembre, che hanno visto il trionfo di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, Forza Italia e Lega, nei collegi uninominali per Camera e Senato nell'hinterland di Milano - dove bastava un solo voto in più dell'avversario per essere eletto - il centrodestra ha fatto quasi en plein.

L'unico collegio andato al centrosinistra è quello U 03 del Senato - che comprende il centro di Milano -, vinto da Antonio Misiani con il 39,07%. Per il resto è monologo assoluto di Meloni e soci. Sempre al Senato il collegio U 04, quello di Sesto, ha visto la vittoria di Isabella Rauti su Emanuele Fiano, mentre nell'uninominale U 05, Cologno Monzese, ha trionfato Ignazio La Russa.

Capitolo collegi uninominali per la Camera nell'hinterland. Se a Milano città due su tre sono andati al centrosinistra, con Bruno Tabacci e Benedetto Della Vedova eletti, fuori dal capoluogo è dominio centrodestra. Nell'uninominale Lombardia 1 - U 04, Rozzano, trionfo di Riccardo De Corato, ex consigliere regionale alla sicurezza che batte Ilaria Ramoni. A Legnano, colleggio U 05, vince Laura Ravetto che supera il 50%, travolgendo Sara Bettinelli.

Stessa storia a Cologno Monzese, collegio U 03, dove Maria Benedetta Lucrezia Mantovani porta a casa il 43,84% lasciando fuori dal Parlamento Paolo Romano, fermo al 30,25. Nel collegio U 06, quello di Sesto San Giovanni, vince un altro nome noto di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, che supera - e non di poco - Matteo Manigli.