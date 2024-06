Pd primo partito a Milano. Da Meloni a Salis, i più votati in città

Il Partito democratico è il primo partito nell'area metropolitana di Milano alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024, superando di pochissimo Fratelli d'Italia. L'altra 'notizia' è che, in una lotta tutta interna al centrodestra, Forza Italia ha superato la Lega. Il Carroccio è stato superato anche da Alleanza Verdi-Sinistra. Sopra il quorum del 4%, se si fosse votato solo qui, sarebbero anche Movimento 5 Stelle, Azione e Stati Uniti d'Europa. L'affluenza è stata del 52,91%.

A Milano città, il Pd è nettamente il primo partito con il 31,38%. Poi Fratelli d'Italia con il 21,73% e Alleanza Verdi-Sinistra con il 10,52%. Debacle della Lega, che non supera il 6,14% ed è scavalcata da Forza Italia (8,87%), Azione (6,46%) e Stati Uniti d'Europa (6,37%). Poco sotto il Movimento 5 Stelle (5,26%). Anche in città, la lista di Santoro (Pace terra dignità) non raggiungerebbe il quorum, fermandosi al 2,47%. Sotto l'1% Libertà (la lista di Cateno De Luca), Alternativa Popolare e Rassemblement Valdotain. L'affluenza in città è stata del 50,78%.

In città, il record di preferenze va alla premier Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d'Italia, con 43.404 voti personali. Il secondo di Fdi a Milano è Carlo Fidanza, eurodeputato uscente, con 6.700 voti. Nel Pd Cecilia Strada ottiene 41.201 preferenze, poi l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran con 20.573 voti, superando di pochissimo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (19.536). Seguono a stretto giro Irene Tinagli e Alessandro Zan.

Trionfo annunciato in città per Ilaria Salis che, con quasi 20mila preferenze personali (19.493), ha trascinato la lista Alleanza Verdi-Sinistra al terzo posto. Segue l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano con 8.716 preferenze. In Forza Italia Antonio Tajani ottiene poco più di 10mila preferenze, poi l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti con 6.925 voti e l'eurodeputato uscente Massimiliano Salini con 5.024 voti.

Anche nella Lega c'è un 'trionfo annunciato', quello del generale Roberto Vannacci che, a Milano, ottiene 11.291 voti, superando Silvia Sardone (7.789). In Azione, Carlo Calenda è il più votato (3.950), mentre il fondatore di Will Alessandro Tommasi supera l'ex ministra Elena Bonetti (3.158 contro 2.456 voti). In Stati Uniti d'Europa, Matteo Renzi 'vince' la sua partita personale con Emma Bonino (9.728 contro 8.762), poi la renziana Lella Paita (1.629) e il dirigente di Più Europa Marco Taradash (1.250). Nel Movimento 5 Stelle testa a testa tra il giornalista Gaetano Pedullà (1.587) e l'eurodeputata uscente Maria Angela Danzì (1.545).

"A Milano i partiti che mi sostengono hanno ottenuto il 55%", ha commentato lunedì mattina il sindaco Beppe Sala: "Un’altra volta lascio parlare i rumorosi oppositori e i media schierati e rispondo con il lavoro quotidiano. È la cosa migliore da fare".

Risultati a Milano (area metropolitana)

Partito Voti % Partito democratico 344.405 27,19 Fratelli d'Italia 340.433 26,88 Forza Italia 115.719 9,14 Alleanza Verdi Sinistra 110.885 8,75 Lega 107.718 8,50 Movimento 5 Stelle 82.352 6,50 Azione 61.870 4,88 Stati Uniti d'Europa 61.501 4,86 Pace terra dignità 28.507 2,25 Libertà 7.892 0,62 Alternativa Popolare 3.817 0,30 Rassemblement Valdotain 1.548 0,12

Risultati a Milano (città)