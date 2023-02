Risultati Primarie Pd: Elly Schlein vince a Milano

Elly Schlein è in testa a Milano (e a livello nazionale) alle Primarie del Pd. La deputata sfida il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini per la segreteria del Partito democratico. I seggi sono stati aperti fino alle 20 di domenica 26 febbraio.

Si è recato alle urne più di un milione di votanti, intorno a 1.300.000 persone. E questo numero supera l'obbiettivo minimo dei dem. I dati definitivi arriveranno solo in mattinata di lunedì. Ma Elly Schlein, dai primi riscontri, è in vantaggio in diverse regioni. In tutt'Italia, a circa 250mila schede scrutinate, Schlein è al 52,9% mentre Bonaccini si ferma al 47,1%. Il governatore emiliano è avanti al sud, mentre Schlein è lievemente avanti al nord ovest, al nord est e al centro. Fonti del Pd sottolineano come sarà un testa a testa fino alla fine.

A Milano, però, parrebbe non esserci stata partita: secondo i numeri parziali di Youtrend, 68,6% (3.419 voti) per Schlein e Bonaccini staccato al 31,4% (1.568 voti).