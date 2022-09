Come sono andate le elezioni politiche a Milano

La coalizione di centrodestra vince ovunque ma non in centro a Milano, unico vero fortino lombardo del Pd. Nel collegio uninominale Buenos Aires-Venezia e Loreto (voti validi per la camera) il centrosinistra è avanti rispettivamente con il 37,8 e il 38,5, mentre il centrodestra è a circa il 30,34 e 35,39. Discorso analogo per il Senato. Questo a Milano città ma non nei collegi che formano l'hinterland la coalizione capeggiata da Giorgia Meloni ha stravinto ovunque. Letteralmente.

Un altro dato interessante è l'alleanza Calenda-Renzi che entro i confini di Milano ha battuto il Movimento 5 stelle raccogliendo percentuali oltre il 15%. Ma anche questo è un risultato che riguarda solo la metropoli lombarda: nei collegi fuori dai confini milanesi il M5s è avanti di qualche mezzo punto percentuale al terzo polo.

Nei collegi uninominali c'è tanto centrodestra, ma nel cuore di Milano è in vantaggio Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di +Europa, che sta totalizzando il 37,8% delle preferenze, in vantaggio sull'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti (scrutinati 403 seggi su 429). Nel maxi-collegio milanese per il Senato, inoltre, è in testa il Dem Antonio Misiani nel duello con la leghista Maria Cristina Cantù (39% contro 33,3% con 1.003 seggi scrutinati su 1.068).

Elezioni: i risultati nazionali

Exit poll sovrapponibili ai sondaggi delle ultime settimane. Poi proiezioni che "fanno male" a Lega e Pd. Il centrodestra (da oggi sbilanciato più a destra che al centro) ha vinto le elezioni. Giorgia Meloni è molto vicina (eufemismo) a Palazzo Chigi, sarà la prima donna premier. Fratelli d'Italia primo partito, Pd secondo (ma sotto al 20 per cento e con voci di un possibile passo indietro di Letta), M5s terzo e "soddisfatto" (sopra al 15 per cento) davanti alla Lega che collassa (al Nord quasi ovunque almeno doppiata da Fdi).

Le domande a tarda notte erano sostanzialmente due. Primo, quanto nel dettaglio sarà ampio dentro al centrodestra il distacco tra Fdi e Lega-Fi (il Carroccio è a sorpresa addirittura sotto al 10 per cento, tallonato da una Forza Italia che "tiene" oltre le previsioni). Da quello probabilmente dipenderà il grado di autonomia dagli alleati che Meloni avrà nella formazione del governo. Secondo: la vittoria del M5s in vari uninominali al Sud potrebbe assottigliare (per le logiche della legge elettorale), ma non di molto, la maggioranza del centrodestra al Senato (c'entra il premio di maggioranza e come viene assegnato).

Il centrodestra, questo è il dato più importante, avrà in ogni caso una maggioranza autonoma anche al Senato, che era il vero unico dubbio della vigilia, sufficiente per navigare almeno in una prima fase con una certa tranquillità. Calenda e Renzi, che superano il 7 per cento, sembrano aver dragato voti più al Pd che a Forza Italia. Di Maio fuori dal parlamento. De Magistris e Paragone non raggiungono la soglia di sbarramento.