La casa editrice "di stampo nazista" e l'incontro in una sede del Comune

Presidio al Cam Lessona (nella via omonima) contro la concessione di uno spazio alla casa editrice Ritter, nota per pubblicare libri di estrema destra. Lo ha organizzato per giovedì 6 aprile, alle 18.30, la sezione Anpi 'Carla Del Rosso' di Quarto Oggiaro. Il suo presidente, Roberto Paternoster, ha spiegato la situazione sui social network ricevendo il plauso, tra gli altri, di Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8.

La casa editrice è nota per pubblicare libri anche sul nazismo. "Invitiamo tutti coloro che trovano assurdo e ingiustificabile che vengano concesso spazi pubblici a coloro che non condividono i valori costituzionali a pochi giorni dal 25 Aprile", si legge nel comunicato dell'Anpi locale. "La Edizioni Ritter si dichiara una libreria specializzata in 'storia militare, fascismo e nazionalsocialismo'. Ha come simbolo un pugno ferrato, come quello utilizzato dalla 17esima divisione delle SS naziste", spiega Paternoster: "Riteniamo che sia indegno oltre che sprezzante nei confronti della nostra città, che ricordo essere stata insignita con la medaglia d'oro alla Resistenza, del nostro quartiere e del nostro Municipio che ha avuto innumerevoli caduti per la libertà del nostro Paese e deportati nei campi di concentramento nazisti, che una casa editrice/libreria di questo tipo ottenga spazi che sono del Comune di Milano".

Secondo quanto risulta, la sala del Cam Lessona è stata affittata dall'associazione 10 Febbraio, che si occupa di tramandare il ricordo delle vittime delle Foibe. Per ottenere uno spazio comunale, da qualche anno occorre tra l'altro sottoscrivere una dichiarazione di adesione ai valori costituzionali. È duro sul punto il presidente dell'Anpi Quarto Oggiaro, secondo cui sarebbe stata di fatto usata una "associazione contigua che li supporta nell'aggirare le regole stabilite". E ancora: "Non è accettabile che si possa prevedere la concessione di spazi pubblici a chi pubblica, edita e fa propaganda a testi che inneggiano alla superiorità della razza, antisemiti, testi antipartigiani, dileggianti e offensivi nei confronti della Resistenza italiana, patrimonio costituzionale comune, dei suoi caduti per la libertà, dell'olocausto".

Il Municipio 8: "Noi non coinvolti, assoluta distanza"

È poi intervenuta, come si diceva, Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8. "La procedura con cui sono stati affittati gli spazi - ha dichiarato - è stata esclusivamente amministrativa" e non ha coinvolto né la giunta municipale né il consiglio municipale. "Come maggioranza - ha proseguito Pelucchi - prendiamo assoluta distanza dai promotori e ribadiamo con orgoglio i valori democratici e antifascisti su cui si fonda il nostro paese e la nostra città, medaglia d'oro nella lotta di Liberazione. Come presidente mi impegno sin da ora a rivedere le modalità di concessione degli spazi, per evitare che si ripetano situazioni analoghe in cui, una qualsiasi associazione, può firmare l’adesione ai principi della Costituzione italiana invitando poi relatori che dichiaratamente ne contrastano i valori".