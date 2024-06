L'idea: intitolare il Palaitalia a Roberta Guaineri

Il futuro Palaitalia, in costruzione a Milano nel quartiere di Santa Giulia, dedicato a Roberta Guaineri, assessora allo sport dal 2016 al 2021, recentemente scomparsa? La proposta arriva da Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia, dunque politicamente avverso a Guaineri. E quasi certamente è destinata a cadere nel vuoto, giacché la giunta di Beppe Sala ha scelto da tempo di non chiedere deroghe per le intitolazioni.

Il Palaitalia sarebbe comunque altamente simbolico, visto che è un palazzetto in costruzione in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per le quali Guaineri, da assessora, si è tanto spesa. "La notizia della sua improvvisa scomparsa", commenta De Chirico, "ha lasciato attoniti e sgomenti migliaia di milanesi che hanno conosciuto e apprezzato l'attività amministrativa, professionale e sportiva dell'ex assessora della prima giunta Sala".

Poi l'annuncio: "Venerdì parteciperò alle esequie che si terranno presso la Basilica di Sant'Ambrogio. Dato il suo grande impegno per l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 a Milano, ho presentato una mozione per chiedere che alla sua memoria le venga intitolato il PalaItalia o altra struttura sportiva della nostra città che ospiterà le competizioni olimpiche".

Roberta Guaineri è morta lunedì 24 giugno a 57 anni, a Cagliari. Si trovava a Carloforte quando le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ricoverata in ospedale, non ce l'ha fatta. Avvocata con una forte passione per lo sport (che praticava), è stata chiamata da Beppe Sala ad assessora nella sua prima giunta. Il sindaco ha commentato: "Ho perso un'amica adorata".