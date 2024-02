Caso Salis, il padre di Ilaria vuole querelare Matteo Salvini

Le parole di Matteo Salvini non passano inosservate. Roberto Salis, il padre di Ilaria detenuta da mesi in Ungheria, ha intenzione di querelare il ministro delle infrastrutture per ciò che ha detto proprio sulla figlia. Ma cosa ha detto Salvini? “È assurdo che questa Salis in Italia faccia la maestra. E' normale che una maestra elementare vada in giro per l'Europa e adesso scopro anche in Italia a picchiare e sputare alla gente?”, queste le parole del vice premier che non ha mancato in questi giorni di riferirsi a Ilaria Salis come un soggetto che, seppure meriti la corretta applicazione della giustizia, sarebbe poco raccomandabile nel ruolo di educatrice.

Per poter querelare Salvini, però, Roberto Salis ha bisogno della procura da parte di Ilaria alla quale comunque spetta l’ultima parola sulla vicenda e sull’ipotesi di diffamazione. Su Salis, intanto, il sito Tuttoscuola ha deciso di precisare il suo ruolo in quanto insegnante. “Ilaria Salis non lavora come maestra in una scuola primaria, mentre ha svolto delle supplenze brevi in una scuola secondaria di primo grado, ovvero alla scuola media, come docente di Lettere”, spiegano.

Matteo Salvini, nelle scorse ore, aveva sottolineato: “Spero che si dimostri l'innocenza perché qualora fosse ritenuta colpevole, atti di violenza attribuibili a un insegnante elementare sarebbero assolutamente gravi". In merito alle affermazioni Tuttoscuola ha concluso: ”Il ministro può dormire sonni tranquilli: la militante antifascista di Monza, infatti, si è laureata in Lettere e ha solo svolto saltuariamente qualche supplenza alle medie”.