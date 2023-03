Chi è Romano La Russa, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia

Romano La Russa è stato confermato assessore alla Sicurezza, polizia locale e immigrazione nella nuova Giunta Fontana. Il 70enne, in quota Fratelli D'Italia, a settembre 2022 era finito nell'occhio del ciclone dopo essere stato pizzicato a fare il saluto romano durante il funerale di suo cognato. Gesto che prima aveva negato ma per il quale, dopo diversi giorni, si è scusato.

La Russa, nato a Paternò (Catania) si trasferisce nel Milanese, dove per molto tempo è stato attivo come imprenditore nel commercio all’ingrosso di sanitari attraverso una società con sede a Pero (Milano). Impegnato in politica sin dai tempi del liceo nei movimenti giovanili della destra italiana: Movimento sociale italiano, la Giovane Italia prima e il Fronte della gioventù poi, è nominato nel comitato centrale del Msi. È stato consigliere comunale a Cinisello Balsamo (1985-90) e a Sesto San Giovanni (1990-2006).

Nel 1995 aderisce ad Alleanza Nazionale, di cui è stato membro della Direzione Nazionale, nonché consigliere e capogruppo alla Regione Lombardia (1995-2005) ed europarlamentare nella VI legislatura (2004-2008). Al parlamento europeo è stato vicepresidente della Delegazione per le relazioni con l’lran; membro della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; della Commissione per i problemi economici e monetari; della Delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo, compreso Io Yemen.

Nel 2009 passa a Il Popolo della Libertà, formazione di centrodestra sorta dalla fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, di cui viene nominato, dal partito stesso, coordinatore provinciale. Romano La Russa è dal 2008 al 2010 assessore regionale lombardo con deleghe aIl’Industria, piccola e media impresa e Cooperazione e dal 2010 al 2012, eletto consigliere regionale con il Pdl, assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia. Nel 2013 passa a Fratelli d’ltaIia e, alla fine di agosto del 2022, torna a ricoprire l’incarico di assessore alla Sicurezza, polizia locale e Immigrazione della Regione Lombardia subentrando al dimissionario Riccardo De Corato.