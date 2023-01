Sala contro Assolombarda: "Alzino gli stipendi dei milanesi"

"Comincino ad allargare i cordoni della borsa". Così il sindaco di Milano Beppe Sala si è riferito ad Assolombarda rispondendo al presidente Alessandro Spada che lo aveva accusato di non avere una visione per Milano.

"A me sembra che siamo un po’ tutti maestri nel fare le analisi e molto meno nel fare le cose - le parole del primo cittadino a margine della sigla del protocollo 'No women no panel' con la Rai a Palazzo Marino -. Nell’intervista del presidente di Assolombarda io leggo tanta analisi, non leggo soluzioni". "In questo momento, nel rispetto del grande ruolo dell’impresa a Milano, io non vedo un atteggiamento di partecipazione al vero problema che c’è - ha continuato il sindaco -. È inutile che parlino di Area b, parlino del fatto che c’è una drammatica crescita dell’inflazione e dei salari, parlino di questo, ci diano soluzioni su questo, aiutino i cittadini milanesi in difficoltà su questo".

"La dettino la visione - ha continuato il sindaco commentando le critiche di Spada -. Ci dicano cosa fare, comincino ad allargare i cordoni della borsa che magari serve per tanti a Milano". Sala ha inoltre riferito di aver parlato al telefono con il presidente di Assolombarda qualche mese fa: "Gli ho detto 'guarda, credo che tu debba condividere il fatto che in questo momento la forbice che si sta creando tra inflazione che cresce molto e salari che non crescono è qualcosa su cui dobbiate mettere mano, credo che tu ne sia convinto, perché non prendi alcune delle società che partecipano al tuo sistema e che con una dimostrazione di buona volontà si propongano attraverso bonus, incentivi, di dare una mano?' Lui mi dice 'certo' ma poi passa qualche giorno e mi chiama e mi dice 'sai, non è così semplice, non ho trovato grande riscontro'". "Allora siamo tutti bravi a fare le analisi - ha chiosato il sindaco - ma quando si viene chiamati a fare la propria parte poi bisogna fare la propria parte, scordiamoci che sia solo la politica".