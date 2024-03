"Ho chiuso tanti campi nomadi", ha detto Sala

"L'amministrazione che ha chiuso più campi nomadi a Milano è la mia. La mia prima amministrazione. Ex Macello, Vaiano Valle, fratelli Zoia, via Aldini... Tutte zone bonificate. Con che coraggio parla il centrodestra?". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la sua diretta Instagram di mercoledì 27 marzo nella quale ha affrontato il tema della sicurezza insieme al suo consulente, l'ex capo della polizia Franco Gabrielli.

Sala ha ricordato che da anni la tendenza in città, a ogni rilevazione, è quella di registrare meno omicidi e furti in abitazione e più aggressioni di strada. E ha precisato chi sono gli autori di questo genere di reati: "Sappiamo che una parte significativa di questi reati è commessa da migranti non regolari - ha detto - è evidente che bande giovanili ci danno fastidio in alcuni quartieri. Ma se il questore mi dice che di dieci che ne arresta solo uno si fa una notte in galera... Io non voglio fare il giustizialista, ma se si sparge questa sensibilità nell'ambito di chi delinque è un grande guaio per la città".

Al centrodestra che afferma "li manderemo a casa tutti", il primo cittadino ha risposto che manca il "come, e che noi siamo qua per gestire", mentre c'è chi alza bandiera bianca, come la California - ha puntualizzato Gabrielli - "che ha depenalizzato i furti entro un certo valore.

L’ex capo della polizia ha poi smorzato gli entusiasmi sui militari di "Strade sicure". Benvenuti tutti a Milano, anche gli ultimi 150 inviati dal governo per presidiare le stazioni ferroviarie, ma dev'essere chiaro "cosa possono e cosa non possono fare". L'esercito "agisce sulla percezione", spiega l'ex capo della polizia, "perchè presidia spazi ma non controlla il territorio". Daranno sicurezza con la presenza, un po' come i vigili di quartiere, ma "non vorrei passasse il concetto di una misura salvifica"