Per Sala serve un centro "saldamente alleato" con il centrosinistra

Un centro collocato insieme al centrosinistra. È quello che, per il sindaco di Milano Beppe Sala, servirebbe per rafforzare la coalizione "a guida" Pd. Il primo cittadino lo ha detto, commentando le elezioni europee, a margine di una conferenza stampa in città, mercoledì mattina. Già in questi giorni Sala aveva sottolineato che, a Milano, le forze che lo sostengono hanno ottenuto il 55% dei consensi, e che questi non sono "concentrati" nel centro storico, contrariamente a quanto si pensa solitamente.

A Milano il Pd è saldamente il primo partito con oltre il 31% dei voti, mentre Fratelli d'Italia si è fermata a circa il 21%. Ottimo il risultato di Alleanza Verdi Sinistra con oltre il 10%, che diventa la terza forza politica cittadina: più sotto Forza Italia, Azione e Stati Uniti d'Europa, mentre la Lega è soltanto settima.

"Bisogna definire cos'è il centro e chi sono gli interpreti, diciamo qualcosa che allarghi la coalizione del centrosinistra", ha commentato ancora Sala: "A mio avviso dovrebbe essere uno spazio politico che è radicato nel centrosinistra, che non può immaginare di essere opportunisticamente con la destra o con la sinistra. Va bene tutto ma credo che chi ha ambizione di collocarsi lì, debba sapere che con Vannacci o con chi ha ancora nostalgie fasciste non ci si mette. Quindi, una scelta di campo preciso".

Il centro, intanto, fa i conti con sé stesso. Mentre, a livello nazionale, Carlo Calenda (leader di Azione) ha fatto sapere che sta dialogando con i dirigenti del suo partito per un'analisi puntuale del voto, i due partiti principali che hanno formato Stati Uniti d'Europa fanno lo stesso: Italia Viva, a Milano, entro fine giugno riunirà i suoi militanti locali per una riunione di analisi. Più Europa ha anticipato i tempi e farà lo stesso giovedì sera. Né Azione né Stati Uniti d'Europa hanno superato il quorum del 4%: ne consegue che non hanno eletto alcun eurodeputato.