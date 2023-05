Sala: "Errore semplificare sul Cpr di Milano"

"Semplificare sul Cpr di via Corelli sarebbe un errore". Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato l'ordine del giorno presentato da un gruppo di consiglieri del Pd e della Lista Sala per chiedere la chiusura del Centro per i rimpatri di via Corelli a Milano.

"È una situazione che va letta molto tecnicamente, se ci fermiamo a dire ‘Cpr sì’ o ‘Cpr no’ facciamo un errore - le parole del sindaco a margine del consiglio comunale -. Il Cpr se nasce per essere un limbo dove in maniera corretta e con misure giuste è gestita la fase precedente ai rimpatri, non si può in principio dire che non abbia un senso. Il tema è certamente come è gestito ma quel che bisogna anche capire è chi sono le persone che ci finiscono dentro, quanto ci rimangono e perché. Dai dati forniti dal prefetto Saccone nel Cpr è ospitato un numero significativo di persone che ha precedenti gravi per violenze e quindi persone per cui c’è una logica di rimpatrio".

A chiedere che il Cpr di via Corelli venga chiuso sono diversi consiglieri comunali del Partito democratico (e uno della Lista Sala). "Siamo venuti a conoscenza di una situazione ancora più grave rispetto a quella che immaginavamo - avevano detto i consiglieri -. In particolare, i dati sul consumo di psicofarmaci sono nettamente maggiori rispetto a quelli di tutta Italia". Di qui la decisione di chiedere l'immediata chiusura del Cpr. La comunicazione aveva, come prime firme, quelle di Daniele Nahum e Alessandro Giungi, presidente e vicepresidente della sottocommissione carceri. Le altre firme erano di Marco Fumagalli (Lista Sala) e dei consiglieri del Pd Alice Arienta, Roberta Osculati, Simonetta D’Amico, Monica Romano, Natascia Tosoni, Federico Bottelli, Michele Albiani, Diana De Marchi, Luca Costamagna, Angelica Vasile, Valerio Pedroni e Beatrice Uguccioni.