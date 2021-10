Sala: "A Milano eletti di matrice fascista, è inaccettabile"

"A Milano e Torino sono state elette persone di matrice fascista e questo non è accettabile". Così il sindaco Beppe Sala durante il presidio alla Camera del lavoro di corso di Porta Vittoria, domenica 10 ottobre.

"Da chi guida partiti che strizzano l'occhio a certe forze ci aspettiamo che prendano una posizione chiara: che facciano azioni, non interviste - ha aggiunto il primo cittadino -. Credo che Giorgia Meloni debba agire e buttar fuori persone che evidentemente non rappresentano gli insegnamenti della nostra Costituzione".

"Io sono rimasto veramente sorpreso nel vedere quelle immagini e le dichiarazioni della consigliera Chiara Valcepina", ha proseguito il sindaco facendo riferimento all'inchiesta di Fanpage. "Alla costituzione del Consiglio - ha detto ancora Sala - chiederò alle forze che mi supportano di proporre un atto di ferma condanna del fascismo a tutte le forze che siedono in consiglio comunale".

"Da 12 settimane - ha voluto sottolineare il segretario della Cgil di Milano, Massimo Bonini durante la manifestazione - ci sono persone che strumentalizzano la parola libertà e paralizzano le città. Bisogna fare di più, evitare la sottovalutazione e non abbassare la guardia". "Abbiamo la preoccupazione che ci sia una escalation", ha affermato Bonini nel ricordare come gli esordi del fascismo avessero visto attacchi alla Camera del lavoro, simili a quello registrato sabato 9 ottobre a Roma durante il corteo dei no green pass.

"Domani - ha dichiarato il deputato Emanuele Fiano - il Pd presenterà alla Camera una mozione urgente per chiedere lo scioglimento per decreto di Forza Nuova, non è più possibile tollerare nel nostro Paese le violenze fasciste di cui costoro si rendono responsabili, l'attacco di ieri alla Cgil rappresenta un punto di non ritorno".