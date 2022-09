Sala: "Noi forti anche in periferia ma allargare coalizione"

Il centrosinistra ha subito "una sconfitta chiara" ma "non è vero che siamo la coalizione delle Ztl". Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, commentando lunedì pomeriggio l'esito delle elezioni politiche del 25 settembre, conclusesi con la vittoria del centrodestra e in particolare di Giorgia Meloni. "Se si guardano i dati degli ultimi anni, oltre la 90/91 siamo andati bene anche stavolta. Però capisco che è una magra consolazione", ha aggiunto Sala.

Il sindaco del capoluogo lombardo ha poi auspicato che, a questo punto, il centrodestra organizzerà un governo "il prima possibile", perché "è meglio per noi avere un governo". E, commentando più in profondità i risultati, ha fatto intendere di augurarsi che, almeno per le elezioni regionali in Lombardia del 2023, si riesca a organizzare un 'campo largo' risultato impossibile in questa tornata. "Noi - ha spiegato riferendosi alla sua giunta - non abbiamo i 5 Stelle ma tenere insieme Calenda, i Verdi e Renzi non è la cosa più semplice del mondo. A volte bisogna anche avere pazienza, ma questo paga". Ed invece il Pd si è trovato "in quel mezzo in cui non era a sinistra, avendo rinunciato al rapporto con i 5 Stelle che hanno fatto una politica di sinistra. Non aveva dall'altra parte Renzi e Calenda e alla fine è rimasto un po' da solo".

Dialogo con Giuseppe Conte, quindi, che Sala considera il secondo vincitore delle elezioni dopo la Meloni. E dispiacere per Luigi Di Maio, con cui il sindaco si era incontrato a Milano prima del voto, per la mancata rielezione. "Un'operazione (quella di Impegno Civico, n.d.r.) fatta in fretta e furia, che fa fatica in Italia".

Ed infine, un commento sulla legge elettorale, la cosiddetta 'Rosatellum' dal nome del deputato di Italia Viva Ettore Rosato: "E' chiaro che ha condizionato molto il voto", ha detto Sala: "E' una legge un po' strana. Io mi sono speso sempre per il proporzionale integrale". Lo stesso Rosato ha proposto lunedì di adottare una legge simile a quella per l'elezione dei sindaci.