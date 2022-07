Sala su Fontana: "Ha sbagliato a non concedere il patrocinio al Pride"

"Ha sbagliato la Regione" a non concedere il patrocinio al Pride di Milano, "non c'è ragione e vorrei dirlo al mio collega Fontana". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del corteo del Pride. "Da Fontana ci dividono tante cose, su altre troviamo la formula per lavorare insieme, ma non deve essere un modo di dire. Il sindaco è il sindaco di tutti e probabilmente anche il governatore deve esserlo di tutti", ha aggiunto il primo cittadino.

"Oggi voglio fare un piccolo annuncio. Abbiamo da venerdì riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali. È con grande gioia che ho firmato il provvedimento personalmente nel mio ufficio". Il Comune aveva già iniziato a riconoscere i figli di queste coppie poi "avevamo avuto sentenze avverse e il Parlamento doveva legiferare, ho aspettato che lo facesse ma non si sono mossi e dovevo fare la mia parte", ha spiegato.