La provocazione di Fi: "Sala metta Marracash al posto di Granelli"

"Visti i risultati forse il sindaco Sala ha ragione. Ci aspettiamo che a breve sostituisca l’assessore Granelli con Marracash, Fedez o J-Ax”. Questa la provocazione del consigliere comunale Gianluca Comazzi (Forza Italia) dopo le dichiarazioni del primo cittadino, che si è detto pronto a intervenire nelle periferie di Milano anche con la musica, e in particolare, il rap.

“Ormai siamo abituati alle uscite stravaganti del sindaco Sala, che oggi ha dichiarato di volere i rapper come alleati per arginare il disagio giovanile e la situazione caotica delle periferie milanesi - ha detto ancora il consigliere di Fi -. Noi pensavamo che il Comune dovesse garantire un maggiore presidio delle forze dell’ordine sul territorio e un’azione più incisiva per contrastare l’abusivismo nelle case popolari, ma forse siamo gente all’antica, non al passo coi tempi”.

"Triste - ha proseguito Comazzi - che il sindaco di Milano nutra una simile sfiducia nella politica, che a suo dire incide solo per il 10% nella risoluzione dei problemi. Forse Sala si riferiva all’azione deludente della sua giunta, e in particolare all’operato dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Come dimostrano gli ultimi drammatici avvenimenti la sinistra si è rivelata palesemente inadeguata a gestire le criticità che affliggono Milano".

"Cerco di stare vicino a chi fa questo tipo di musica a Milano è perché ho capito che se voglio parlare a chi vive nei quartieri e ha quell'età, avendo loro (i rapper, ndr) come alleati divento più credibile anche io. La politica può fare il 10 per cento nella risoluzione dei problemi, ha bisogno di aiuto", aveva detto Sala in occasione la presentazione del libro 'Ero un bullo' che racconta la storia di Daniel Zaccaro, giovane ex-detenuto ora educatore della comunità Kayròs a Vimodrone.