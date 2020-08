Beppe Sala e Grillo al mare insieme in Toscana: ecco la verità del sindaco di Milano

Ecco la verità di Beppe Sala. Giovedì mattina il sindaco di Milano ha voluto dire la sua, necessaria, sull'incontro tra lui e il leader del movimento 5 stelle, Beppe Grillo. Martedì scorso, infatti, il primo cittadino meneghino aveva raggiunto il collega politico - e amico - al mare in Toscana nella sua villa di Marina di Bibbona, nel Livornese. I due si erano intrattenuti sulle sdraio all'esterno dell'edificio, sulla spiaggia pubblica, prima di rientrare in casa per pranzare insieme.

L'incontro aveva inevitabilmente accesso la curiosità sui temi trattati, anche perché il prossimo anno a Milano ci saranno le elezioni per il sindaco e Sala - che mai ha nascosto il suo rapporto con Grillo - non ha ancora ufficializzato la sua candidatura.

In mattinata è stato lo stesso sindaco, con un tweet, a spegnere ogni possibile voce di "inciucio". "La giornata al mare da Beppe Grillo è stata molto piacevole e interessante", ha scritto. Quindi, ecco la risposta: "Abbiamo parlato di tante cose ma non di ciò a cui tanti pensano e cioè delle elezioni milanesi". E infine con un po' di ironia e un po' di sarcasmo, tra parentesi: "Ah, ottima cucina".

Nessuno sguardo al futuro, insomma, almeno a sentire Sala. Quel che è certo è che tra Sala e Grillo, come più volte spiegato dallo stesso sindaco, c'è un rapporto di stima. "È un dialogo - spiegò Sala a inizio anno parlando proprio di un suo precedente incontro con Grillo - che nasce da una comunanza di visione su tanti temi. Non ci sono percorsi definiti ma è qualcosa che a me gratifica molto, perché è uno scambio che trovo molto stimolante. La cosa bella per me - sottolineò - è che io non ho nulla da chiedere a lui, e lui non ha nulla da chiedere a me".

Foto - Il tweet di Beppe Sala