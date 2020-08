I due Beppe al mare: Sala da Grillo in vacanza in Toscana, in spiaggia e poi pranzo insieme

Stesso ombrellone e stesso tavolo al pranzo. Martedì il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha raggiunto il collega - e amico - Beppe Grillo al mare in Toscana. Il primo cittadino meneghino è infatti partito dalla Liguria, dove sta trascorrendo le ferie con la famiglia, per raggiungere il leader del Movimento 5 stelle a Marina di Bibbona, nel Livornese.

Il sindaco e Grillo, secondo quanto appreso da Mianews, si sono intrattenuti sulle sdraio all'esterno della villa di proprietà del numero uno del M5s, sulla spiaggia pubblica, prima di rientrare in casa per pranzare insieme.

Impossibile sapere di cosa abbiano parlato i due, anche se da palazzo Marino si sono affrettati a sottolineare che era un incontro privato. Quel che è certo è che tra Sala e Grillo, come più volte spiegato dallo stesso sindaco, c'è un rapporto di stima. "È un dialogo - spiegò Sala a inizio anno parlando proprio di un suo precedente incontro con Grillo - che nasce da una comunanza di visione su tanti temi. Non ci sono percorsi definiti ma è qualcosa che a me gratifica molto, perché è uno scambio che trovo molto stimolante. La cosa bella per me - sottolineò - è che io non ho nulla da chiedere a lui, e lui non ha nulla da chiedere a me".

Qualche "scivolata" sulla politica sotto l'ombrellone evidentemente ci sarà stata, magari con un passaggio sul governo Pd-5 stelle - anche se Sala ufficialmente non è iscritto ai dem - o magari con un occhio alle prossime elezioni comunali di Milano, previste per il 2021. Beppe Sala non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, ma se in spiaggia avesse trovato un nuovo "alleato"?.