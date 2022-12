Sala: "La Meloni visiti Milano, le sarebbe utile"

Il sindaco di Milano Beppe Sala invita la premier Giorgia Meloni in città. Succede qualche giorno prima della prima della Scala, occasione in cui i due politici saranno già entrambi presenti in teatro.

Proprio in occasione dell'apertura della stagione scaligera, il primo cittadino si dice intenzionato a chiedere alla presidente "se, compatibilmente con la sua agenda, potrà venire a Milano a inizio anno". "Perché vorrei coinvolgerla e spiegarle il percorso che stiamo facendo, come sempre nel mio ruolo, per chiedere aiuto e sostegno al governo, ma anche dimostrarle le tante iniziative che abbiamo", afferma Sala a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in Duomo.

"Mi piacerebbe poter organizzare, quando la presidente potrà, un incontro con me e con la mia giunta e magari chiedere a ciascuno dei miei assessori di illustrare cosa sta facendo perché per me potrebbe essere molto utile anche per lei", ha chiosato il sindaco.