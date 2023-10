Sala contro Jarach (Memoriale Shoah): "È un uomo di destra e usa la situazione per fare politica"

Non sono andate giù, al sindaco di Milano Beppe Sala, le critiche che gli ha rivolto Roberto Jarach in occasione del presidio di Forza Italia in solidarietà a Israele davanti al Memoriale della Shoah (di cui Jarach è presidente), martedì sera. "Jarach? È un uomo di destra che usa questa occasione per fare politica", ha detto Sala giovedì mattina a margine di un evento.

Al presidio Jarach aveva lamentato che il sindaco "si vede poco al Memoriale" e poi aveva criticato la scelta di esporre a Palazzo Marino la bandiera di Israele insieme a quella della pace. "Non è che io debba andare al Memoriale della Shoah ogni sei mesi", ha risposto Sala: "Tutte le volte che ci sono stati momenti importanti, sono stato presente".

E, sulle due bandiere: "Sto dicendo da che parte sto", ha detto Sala, "ma sto anche dicendo che dobbiamo cercare la pace. Mi sembra triste usare queste occasioni per fare polemica. Io me ne tiro fuori". Poi ha difeso la presenza della bandiera della pace a fianco di quella israeliana: "Dobbiamo essere vicino a Israele per una serie di motivi: fondamentalmente è una democrazia, imperfetta come tutte ma è una democrazia. Il modello che dall’altra parte propone Hamas è invece una oligarchia violenta. Quindi sul fatto che noi siamo dalla parte di Israele non c’è dubbio. Però rimane anche il fatto che dobbiamo vedere cosa succede nelle prossime settimane. È chiaro che la reazione di Israele sarà probabilmente dura per cui non possiamo non richiamare anche le ragioni della pace".